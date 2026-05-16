Genoa come una finale. La Gazzetta: "Faremo i Diavoli"

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Domani al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi il Milan si gioca tutto, motivo per il quale ha la stessa valenza di una finale questa partita.

Vincere a Genova domani è l'unica cosa che conta, anche perché c'è da salvare la faccia, e la stagione, dopo gli ultimi mesi burrascosi. In questi giorni di ritiro Massimiliano Allegri ha cercato di ricompattare l'ambiente, ricordando ai propri giocatori che il destino, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, è tutta nelle loro mani.

Dipenderà solo ed unicamente dai loro risultati nelle ultime due gare di campionato, non da quelli degli avversari, che invece spereranno in un nuovo passo falso del Milan. In merito all'importanza e alla delicatezza della sfida del Ferrarsi La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura "Faremo i Diavoli", ribadendo come la sfida contro il Genoa sarà una finale per il Milan.