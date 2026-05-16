Genoa come una finale. La Gazzetta: "Faremo i Diavoli"
MilanNews.it
Domani al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi il Milan si gioca tutto, motivo per il quale ha la stessa valenza di una finale questa partita.
Vincere a Genova domani è l'unica cosa che conta, anche perché c'è da salvare la faccia, e la stagione, dopo gli ultimi mesi burrascosi. In questi giorni di ritiro Massimiliano Allegri ha cercato di ricompattare l'ambiente, ricordando ai propri giocatori che il destino, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, è tutta nelle loro mani.
Dipenderà solo ed unicamente dai loro risultati nelle ultime due gare di campionato, non da quelli degli avversari, che invece spereranno in un nuovo passo falso del Milan. In merito all'importanza e alla delicatezza della sfida del Ferrarsi La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura "Faremo i Diavoli", ribadendo come la sfida contro il Genoa sarà una finale per il Milan.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Odine: "Ibra è sparito quando Allegri faceva 42 punti nel girone d'andata ed è ricomparso quando ne ha fatti 25. Così non si fa"
2 De Paola sulle parole di Cardinale: "Lascia finalmente trasparire l'aspetto sportivo tornando a parlare di vittoria"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com