La mossa di Cardinale. La Gazzetta: "Ora testa al campo, poi si decide il futuro"

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L'obiettivo adesso è la qualificazione in Champions League, ma terminata la stagione Cardinale prenderà le dovute decisioni in vista del futuro.

Non entrare in Champions League è uno scenario che dalle parti di Milanello non hanno neanche contemplato, soprattutto se si considerano gli ottimi 10 mesi di stagione del Milan che hanno addirittura fanno sognare per qualche settimana lo scudetto ai tifosi. Di questo passo si rischia seriamente di passare dalle stelle alle stalle, ma tutto dipende da cosa farà la formazione di Allegri in queste ultime due giornate.

Il destino è tutto nelle mani del Diavolo, così come in quelle di Cardinale, pronto a muovere i fili per cercare di andare a colmare quelle lacune che non hanno permesso alla sua squadra di vincere quest'anno. E il summit di Londra è un primo assaggio a quello che poi succederà in estate, con La Gazzetta dello Sport che però ha questa mattina titolato: "Ora testa al campo, poi si decide il futuro".