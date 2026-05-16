La Champions ve la diamo noi. La Gazzetta: "Caro Nkunku, pensaci tu sennò sono guai"

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Dopo l'ottimo impatto nella sfida contro l'Atalanta Nkunku è chiamato a dare una risposta importante anche contro il Genoa.

Contro l'Atalanta è stato il migliore tra i peggiori, anche perché oltre ad avere avuto diverse occasioni da gol, ha anche realizzato, dopo esserselo conquistato, il calcio di rigore del 2-3. Complice l'assenza di Leao per squalifica, Nkunku sarà protagonista contro il Genoa al centro dell'attacco di un Milan che ha bisogno della sua qualità per evitare di vivere un vero e proprio incubo in questo finale di stagione.

Nell'analisi dell'intensissima corsa Champions La Gazzetta dello Sport ha indicato nel francese il possibile uomo-Europa del Diavolo, titolando: "Caro Nkunku, pensaci tu sennò sono guai", anche perché tra Leao squalificato, Pulisic non al meglio e Gimenez-Fullkrug non pervenuti, Allegri non ha altra via di scampo.