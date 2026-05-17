Tuttosport titola sul rientro di Luka: "Modric l'unica luce del Milan"

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Luka Modric rientra a tempo di record tra i convocati del Milan in occasione della trasferta a Genova: il commento di Tuttosport

Luka Modric, anni 41 il prossimo settembre, campione di tutto in carriera sia a livello collettivo che individuale, con l'ultimo Mondiale da giocare in estate, ha letteralmente fatto di tutto per rientrare in queste due ultime giornate di campionato dopo la frattura allo zigomo di fine aprile nella gara di San Siro contro la Juventus. E ce l'ha fatta: il croato è partito con la squadra, munito della sua maschera protettiva in carbonio e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima delle due sfide-verità di questo finale di stagione.

Tuttosport questa mattina mette in rilievo la grandezza dell'ex giocatore del Real Madrid e del suo incredibile recupero a tempo di record, fortemente voluto. Titola il quotidiano con base a Torino: "C'è Modric in maschera, l'unica luce del Milan". Nell'occhiello si legge: "Il regista dovrebbe subentrare nella sfida con il Genoa, decisiva per l'accesso in Champions". E poi ancora nel sottotitolo viene aggiunto: "Dopo l'infortunio allo zigomo il croato si è allenato in gruppo con una protezione: già così ha dato la scossa. Ora i risultati"