Doppio fronte per il Milan, il Corriere: "Torna Modric, Cardinale a Marassi"

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Oggi il Milan ritrova Luka Modric tra i convocati e Gerry Cardinale sugli spali in trasferta: non succedeva da un anno e mezzo

Oggi alle ore 12 si decide una grande fetta della prossima Champions League, almeno per quanto riguarda la rappresentanza italiana. Fino a questo momento solo l'Inter ha già staccato il pass per la League Phase della massima competizione europea. Gli altri tre posti sono tutti da assegnare, con il Napoli con un piede già dentro e la Juve, il Milan, la Roma e il Como a inseguire e giocarsi gli altri due. Tutte le gare di queste cinque gare, oggi, si giocheranno alle ore 12 per rispettare il criterio della contemporaneità delle ultime due giornate.

Il Milan è di scena al "Luigi Ferraris" contro il Genoa: con due vittorie c'è la certezza della Champions. Per farlo il Diavolo ritrova il suo faro fuori dal campo e giocherà addirittura sotto gli occhi del proprietario Cardinale che sarà in Liguria a vedere la partita. Il Corriere della Sera questa mattina titola proprio cogliendo questi due aspetti: "Partita doppia per il Milan. Torna Modric, Cardinale a Marassi". Il manager americano torna a seguire il Diavolo in trasferta per la prima volta dall'agosto del 2024, quando seguì la squadra all'Olimpico contro la Lazio.