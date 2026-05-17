La Champions si gioca a tavola: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola, nel giorno in cui si decide una grande fetta della qualificazione in Champions

La prima delle due tappe finali della stagione del Milan è arrivata. Oggi alle ore 12, all'orario di pranzo, i rossoneri e le altre squadre pretendenti agli ultimi tre posti in Champions League si giocano punti pesanti: cinque partite che vedranno protagoniste anche Napoli, Juve, Como e la Roma nel derby contro la Lazio. Una situazione davvero molto particolare che ovviamente promette di generare tensione, spettacolo e colpi di scena. Il Diavolo sarà di scena a Genova con il destino nelle proprie mani: con due vittorie la qualificazione è certa, errori non sono più ammessi. Oggi le prime pagine dei giornali sportivi si concentrano su questo e ovviamente sulla finale di Jannik Sinner al Master 1000 di Roma.

La Gazzetta dello Sport trasloca la lotta Champions League nel taglio alto, titolando: "Mezzo di fuoco (e di Champions". Si prosegue mettendo in risalto Milan e Juventus: "Modric in maschera, Vlahovic ci riprova". E poi ancora: "Milan col Genoa di De Rossi: Luka è pronto. Juve con la Fiorentina". Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla lotta generale: "Mezzogiorno da Champions. Corsa a 5 per 3 posti: un pass da 70 milioni". E poi nell'occhiello si rincara: "Domenica bestiale. Festa Napoli se vince a Pisa. Juve, trappola Fiorentina. Brivido Milan a casa De Rossi. La Roma trova una Lazio a metà. Como, c'è il Parma". Tuttosport parla dei rossoneri in taglio laterale: "Incubi Milan ma c'è Modric in maschera". E poi il sottotitolo: "L'asso croato rientra a sorpresa dopo la frattura allo zigomo per dare la scossa". Riportato il commento di Allegri sulla presunta lite con Ibra: "Ne ho avute di peggiori"