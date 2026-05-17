La Champions si gioca a tavola: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi
La prima delle due tappe finali della stagione del Milan è arrivata. Oggi alle ore 12, all'orario di pranzo, i rossoneri e le altre squadre pretendenti agli ultimi tre posti in Champions League si giocano punti pesanti: cinque partite che vedranno protagoniste anche Napoli, Juve, Como e la Roma nel derby contro la Lazio. Una situazione davvero molto particolare che ovviamente promette di generare tensione, spettacolo e colpi di scena. Il Diavolo sarà di scena a Genova con il destino nelle proprie mani: con due vittorie la qualificazione è certa, errori non sono più ammessi. Oggi le prime pagine dei giornali sportivi si concentrano su questo e ovviamente sulla finale di Jannik Sinner al Master 1000 di Roma.
La Gazzetta dello Sport trasloca la lotta Champions League nel taglio alto, titolando: "Mezzo di fuoco (e di Champions". Si prosegue mettendo in risalto Milan e Juventus: "Modric in maschera, Vlahovic ci riprova". E poi ancora: "Milan col Genoa di De Rossi: Luka è pronto. Juve con la Fiorentina". Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla lotta generale: "Mezzogiorno da Champions. Corsa a 5 per 3 posti: un pass da 70 milioni". E poi nell'occhiello si rincara: "Domenica bestiale. Festa Napoli se vince a Pisa. Juve, trappola Fiorentina. Brivido Milan a casa De Rossi. La Roma trova una Lazio a metà. Como, c'è il Parma". Tuttosport parla dei rossoneri in taglio laterale: "Incubi Milan ma c'è Modric in maschera". E poi il sottotitolo: "L'asso croato rientra a sorpresa dopo la frattura allo zigomo per dare la scossa". Riportato il commento di Allegri sulla presunta lite con Ibra: "Ne ho avute di peggiori"
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