"Calcio a tre piani: playoff in agguato". Questo il titolo a pagina 44 che il Corriere della Sera dedica alla ripresa della Serie A: "Molti i problemi. Furiosa l’Aic: "Giocatori al lavoro senza essere pagati". La Figc accelera e dà la scaletta a serie A, B e C che si oppone. In caso di altro stop e di emergenza, la formula a eliminazione".