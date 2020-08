Corriere della Sera: "Calcio, preoccupati i medici federali"

Non diminuisce la preoccupazione per la diffusione del Coronavirus nello sport professionistico in Italia. Come riporta il Corriere della Sera, il contagio fra i giocatori allarma i medici federali. Gianni Nanni, ad esempio, rappresentante dei sanitari dei club della Serie A, ha dichiarato: "Siamo preoccupati. Se i casi dovessero aumentare, lo slittamento del campionato diventerebbe un’ipotesi concreta". Queste, invece, le parole di Walter Della Frera, rappresentante dell’Aic nella commissione medica della Figc: "Avremmo voluto alleggerire il protocollo, ma in questo momento è già tanto se il governo ci fa andare avanti con questo".