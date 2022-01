Corriere della Sera: "L'arbitro ferma il Milan"

“L’arbitro ferma il Milan”. Il titolo utilizzato stamane dal Corriere della Sera non lascia spazio ad altre interpretazioni. “Clamoroso a San Siro - scrive il quotidiano - i rossoneri non brillano ma la sconfitta nasce da un fischio assurdo del direttore di gara. Messias segna il 2-1 al 92esimo, ma Serra non dà il vantaggio. Sull’ultima azione arriva il gol del successo dello Spezia. L’Aia chiede scusa”.