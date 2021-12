Corriere della Sera: "Milan a Udine in emergenza: in attacco c'è solo Ibra"

"Milan a Udine in emergenza", scrive il Corriere della Sera in vista della gara in programma questa sera alla Dacia Arena. In effetti, l’elenco dei rossoneri infortunati è piuttosto ricco e allarmante: l'attacco è senza Leao, Giroud, Rebic e Pellegri, la difesa senza Kjaer e Calabria. Per il ruolo di centravanti Pioli non ha scelta: resta solo Ibrahimovic, che proprio contro l'Udine, nel novembre di un anno fa, segnò una doppietta strepitosa, col secondo gol in rovesciata. Il Milan si aggrappa al suo trascinatore.