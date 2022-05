Corriere della Sera titola: "Il Re Leao. La sua quotazione è triplicata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il talento portoghese del Milan Rafael Leao non è protagonista solamente in campo ma anche su tutti i giornali. Il Corriere della Sera, nelle pagine dedicate allo sport, gli dedica un primo piano intitolato così: "Il Re Leao". In particolare il quotidiano generalista sottolinea come, nel corso di questa stagione, il valore del numero 17 rossonero si sia quantomeno triplicato. Leao ha tutte le potenzialità per diventare un uomo mercato per questo Milan che però se lo vuole tenere stretto e punta a rinnovarlo al termine del campionato, comunque vada a finire.