Corriere dello Sport: "Brahim Diaz resta al Milan"

Il Milan ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il prestito di Brahim Diaz. Questa volta, però, come riporta il Corriere dello Sport, i termini dell’accordo sono diversi rispetto a un anno fa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei Blancos: se al termine della stagione il Milan vorrà riscattare lo spagnolo dovrà versare circa 22 milioni nelle casse del Real, che a sua volta potrà riacquistare il giocatore per 27 milioni.