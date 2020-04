Corriere dello Sport e il giallo sulla ripartenza: "Medici, il falso stop"

Nella giornata di ieri c'è stato un piccolo giallo circa i medici FIGC e l'eventuale ripartenza del calcio, riportato questa mattina in prima pagina dal Corriere dello Sport. "Medici, il falso stop", titolo il quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Nota contro la ripresa, poi la smentita: "Si giochi". Governo verso il via libera al tennis prima del calcio. Precedenza agli sport individuali, gli allenamenti collettivi solo dal 18 maggio: è l'ultima data per completare la Serie A entro il 2 agosto, come indicato dalla Figc".