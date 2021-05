Corriere dello Sport: "Giallo Champions: 90' da film"

"Giallo Champions: 90' da film", titola il Corriere dello Sport in vista dell'ultima giornata di campionato. "Tre grandi del nostro calcio - si legge a pagina 2 - si contendono i due posti ancora a disposizione per la principale competizione europea: l’ombra del fallimento per chi resterà fuori. Domenica sera sapremo tutto, ma come in un drammone di altri tempi non mancheranno colpi di scena e tradimenti La Juventus aveva conquistato gli ultimi nove scudetti, chiudere al quinto posto sarebbe imperdonabile. Il Milan ha sognato a lungo di poter vincere il titolo, il Napoli era partito con altre speranze. Poi i tecnici: Gattuso e Pirlo non saranno confermati, e Pioli...".