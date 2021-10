Corriere dello Sport: "Ibra-Giroud, basta stare a guardare"

"Ibra-Giroud, basta stare a guardare". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica ai due attaccanti del Milan, entrambi non ancora al top della forma. Lo svedese ha bisogno di aumentare i giri per tornare a essere decisivo (Pioli gli concederà sempre più spazio), così come Olivier, che sta lavorando sodo per ritrovare la forma smagliante con cui si era presentato in estate.