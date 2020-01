C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che pone l’accento sulle scelte di formazione del tecnico rossonero in vista della partita con la Sampdoria. "Ibra in panchina. C’è Piatek", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Contro la Samp Pioli intenzionato a schierare lo svedese a partita in corso".