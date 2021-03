Corriere dello Sport: "Ibra si rompe, Milan assediato"

"Ibra si rompe, Milan assediato". Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina dopo l’ennesimo stop del campione rossonero. "Nuovo infortunio per Zlatan, il 2020 è già finito - scrive in taglio alto il quotidiano sportivo della Capitale -. Problemi al polpaccio per lo svedese, previsto un altro controllo tra dieci giorni: salterà le gare con Sassuolo, Lazio e Benevento. Juve in forse. Pioli, ora il primato è a rischio: le big all’assalto".