C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Le lacrime di Kessie, il Milan in ansia”, titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge sempre a proposito del centrocampista ivoriano: “Infortunio in Coppa d’Africa”. Non ci sono ancora certezze sulle condizioni di Franck, che verrà osservato con attenzione al suo rientro in Italia.