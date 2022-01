Corriere dello Sport: "Milan in volo con Maignan"

"Milan in volo con Maignan nella corsa per lo scudetto". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica all’estremo difensore francese, uno dei perni della formazione di Pioli. "Il portiere rossonero - scrive il quotidiano romano - anche contro la Roma è stato decisivo dando alla squadra sicurezza e continuità. Dopo il titolo con il Lilla, Mike punta al bis in Italia. In 14 gare giocate ha subito gli stessi gol (13) presi da Donnarumma nella scorsa stagione".