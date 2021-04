Corriere dello Sport: "Milan, torna l'incubo San Siro"

"Milan, torna l'incubo San Siro. E stasera può perdere il secondo posto", scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Rossoneri sconfitti in casa per la quinta volta in campionato, la 7ª in stagione. E ora l'Atalanta, vincendo a Roma, potrebbe andare al secondo posto. La vittoria con il Genoa si è rivelata solo un'illusione per la formazione di Pioli, ribaltata dal giovane Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Il baby neroverde, salito in cattedra nella ripresa, ha lasciato il dubbio che con lui nell'attacco rossonero, al posto di Leao, forse le cose sarebbero andate diversamente.