Corriere dello Sport: "Nella corsa al titolo irrompe anche Zlatan"

“Nella corsa al titolo irrompe anche Zlatan”, titola il Corriere dello Sport dopo il ritorno in campo del campione svedese. Il recupero di Ibrahimovic, scrive il quotidiano romano, è un segnale importantissimo per Pioli, che ora punterà ad aumentare il suo minutaggio (contro l’Empoli Ibra vorrebbe giocare un tempo). In accordo con l’allenatore, l’attaccante sarà gestito nel migliore dei modi: il Milan vuole avere Zlatan in questo rush finale, quindi bisogna fare di tutto per preservarlo.