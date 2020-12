Corriere dello Sport: "Sorpresa Milan: 'Lo scudetto? Non previsto'"

Si parla anche dei rossoneri sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. "Sorpresa Milan", titola di spalla il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta le parole di Paolo Scaroni: "Lo scudetto? Non previsto”. Il presidente milanista frena: "Piedi per terra". C’è spazio anche per le ultime dichiarazioni di Ibrahimovic: "Qui per cambiare mentalità", ha affermato il campione svedese.