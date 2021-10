Corriere dello Sport: "Stallo totale per Kessie. Il Milan pensa a Brozovic"

"Stallo totale per Kessie. Il Milan pensa a Brozovic". Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport sganciando una vera e propria bomba di mercato. "L’ivoriano e il club non trovano l’accordo - sottolinea il quotidiano romano -. Pioli ha in mente un’alternativa. Sondaggio dei rossoneri: il croato è in scadenza e con l’Inter c’è distanza per il rinnovo".