Corriere dello Sport su Donnarumma: "Gigio-Milan ora o mai più"

A pagina 26 dell'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del futuro di Donnarumma. "Gigio-Milan ora o mai più", scrive il quotidiano sportivo della Capitale. Il giovane portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e uno stipendio doppio rispetto al nuovo tetto ingaggi previsto dal club rossonero, ma venderlo in piena pandemia non conviene. Inoltre, qualche confessione ad amici e conoscenti inizia a filtrare: Donnarumma è sempre più convinto di voler rimanere al Milan.