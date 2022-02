Corriere dello Sport: "Vincere con Lilla e Milan, Maignan si tuffa sul bis"

"Vincere con Lilla e Milan, Maignan si tuffa sul bis", titola il Corriere dello Sport parlando dell'estremo difensore francese. "Protagonista tra i pali e anche come assist-man (Leao ancora ringrazia)", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Il portiere dei rossoneri vuole chiudere sabato la terza partita di fila da imbattuto. Campione di Francia nella stagione scorsa, è in testa anche in Italia. Dopo il Psg, si inchinerà anche l’Inter?".