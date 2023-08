Corriere di Bergamo: "De Ketelaere: i pro e i contro. E lui prende tempo"

"De Ketelaere: i pro e i contro. E lui prende tempo". Apre così oggi il Corriere di Bergamo in taglio alto, in merito alla possibilità che CDK lasci il Milan per andare all'Atalanta. Trattativa non ancora chiusa, che risulta interessante ma al tempo stesso lascia dei dubbi.