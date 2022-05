Corriere di Verona in prima pagina: "Hellas-Milan, strade chiuse e 130 telecamere"

MilanNews.it

La partita tra Hellas Verona e Milan di domani sera, vedrà moltissimi tifosi rossoneri giungere al Bentegodi per supportare la formazione di Pioli che si gioca una fetta importante del suo campionato. Già nei giorni scorsi, il sindaco di Verona Sboarina aveva sollevato il problema dell'ordine pubblico, anche perché le due tifoserie non sono sicuramente amiche. Ecco che il Corriere di Verona, in taglio basso, dedica uno spazio in prima pagina a questo tema, illustrando le contromisure adottate nella città veneta: "Hellas-Milan, strade chiuse e 130 telecamere in azione".