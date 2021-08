Corriere - Milan, Adli vicinissimo aspettando la chiusura per Florenzi

Tra le squadre più attive sul mercato, senza dubbio, non si può non citare il Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di regalare a Pioli una rosa completa e competitiva. In questo senso, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Milan è vicinissimo alla definizione dell'operazione Adli che porterà il centrocampista francese in rossonero per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Continua, invece, la trattativa per Florenzi: la distanza sulla formula potrebbe essere colmata da un accordo sulla base di un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions del Milan.