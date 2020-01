CorSera: "Aria nuova al Milan"

"Aria nuova al Milan": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani della vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Il Diavolo è andato sotto, ma ha rimontato e portato a casa tre punti d'oro per la classifica e per il morale. La formazione milanista non vinceva a San Siro in Serie A da quasi mesi (31 ottobre contro la Spal). Il Milan torna così a respirare aria d'Europa: ora l'Europa League è distante solo due punti.