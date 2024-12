CorSera: "Atalanta prima, brutto ko del Milan. Tris dell'Inter"

Atalanta e Inter non sbagliano il colpo e sembrano mettere definitivamente in chiaro che la lotta Scudetto sarà un affare tra loro due e il Napoli. Ad aprire la 15' giornata sono gli uomini di Inzaghi che stendono il Parma a San Siro con un rapido uno-due tra la fine le primo e l'inizio del secondo tempo firmati Dimarco e Barella. A chiudere i conti ci pensa Marcus Thuram, che raggiunge la doppia cifra di reti in Serie A, stacca Kean e si avvicina alle 12 marcature di Retegui.

All'Inter risponde in serata l'Atalanta, che al Gewiss Stadium si impone per 2-1 sul Milan, in una di quelle gare che per gli scaramantici lancia un segnale inequivocabile per lo Scudetto, decisa nel finale da Lookman dopo che nel primo tempo Morata aveva risposto a De Katelaere.