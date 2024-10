CorSera: "Bologna-Milan rinviata, la Lega si oppone"

"Bologna-Milan rinviata, la Lega si oppone" scrive oggi il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. La partita di calcio fra Bologna e Milan rinviata ieri dal sindaco della cittadina felsinea con un'ordinanza per motivi di ordine pubblico nella zona pubblica si è trasformata presto in un caso diplomatico.

La decisione ha colto in contropiede la Lega di Serie A, poco favorevole all’ipotesi dello spostamento in un contesto di calendari già saturi di impegni nazionali e internazionali. C’è l’ipotesi di gara a porte chiuse, l’altra possibilità valutata è quella di giocare in campo neutro.