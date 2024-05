CorSera: "Cambio della guardia. Il Milan e Pioli annunciano la separazione. Fonseca è l’uomo nuovo: contratto di 3 anni"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina apre così le sue pagine sportive: "Cambio della guardia. Il Milan e Pioli annunciano la separazione. Fonseca è l’uomo nuovo: contratto di 3 anni". Ieri mattina, il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato l'addio al termine di questa stagione di Stefano Pioli che questa sera riceverà il giusto tributo dal popolo rossonero a San Siro in occasione dell'ultima gara ufficiale della stagione contro la Salernitana.

Il futuro della panchina milanista è ormai noto: il nuovo allenatore sarà infatti Paulo Fonseca, il quale ha superato la concorrenza e nei primi giorni del mese di giugno dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale (mancano da risolvere gli ultimi nodi burocratici). L'ex Roma firmerà un contratto di tre anni a 3 milioni di euro a stagione.