CorSera - Caso Donnarumma, Maldini e il Milan escono a testa altissima

Maldini esce a testa altissima dalla vicenda Donnarumma, come il tutto Milan, inteso come società e proprietà. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che spiega che perdere un talento come Gigio a parametro zero non può essere una vittoria, ma il club ha mandato un messaggio importante: il Milan viene prima di tutto, dei giocatori e soprattutto degli agenti.