CorSera: "Corsa e freschezza: serve la novità Tonali per rilanciare l’azzurro"

"Corsa e freschezza: serve la novità Tonali per rilanciare l’azzurro": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito alla titolarità del centrocampista del Milan questa sera contro l'Irlanda del Nord nel match decisivo per la qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. Il rossonero è in grande forma e per questo Mancini spera che sia l'arma in più della formazione azzurra.