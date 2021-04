CorSera - Covid, focolaio in Nazionale: Milan preoccupato per Gigio

Prima un dipendente federale, poi sette membri dello staff, quindi Bonucci e Verratti. Tutti positivi al Covid prima di Pasqua. E ieri l’elenco si è allungato con Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu. Come riporta il Corriere della Sera, il focolaio "azzurro" è diventato realtà. Il Milan ha alzato il livello di allarme per Donnarumma: dopo il preparatore dei portieri della Nazionale, infatti, anche due dei quattro estremi difensori convocati da Mancini (Cragno e Sirigu) hanno contratto il virus. Per Gigio, dunque (che in aereo, tra l'altro, era seduto vicino a Bonucci), il rischio è considerato elevato.