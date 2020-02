CorSera - Derby, il Milan si aggrappa al recupero del totem Ibra

Il Milan si aggrappa al recupero del suo giocatore totem. Si parla, ovviamente, di Ibrahimovic, che ieri, in un allenamento personalizzato, ha iniziato a correre. Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese per primo ha l’obiettivo di trascinare il club a ridosso della zona europea: la sua permanenza a Milano, infatti, come da clausola contrattuale, è subordinata alla qualificazione in Champions League. Per sperare, una vittoria nel derby con l’Inter sarebbe importantissima.