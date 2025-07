CorSera: "È il giorno di Modric: oggi visite e firma, contratto di un anno. Il piano di Allegri"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "È il giorno di Modric: oggi visite e firma, contratto di un anno. Il piano di Allegri". Questa mattina Luka Modric sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto annuale con opzione per un'altra stagione a 3,5 milioni di euro. Il campione croato arriva a parametro zero dal Real Madrid.

Dopo questa sua prima giornata rossonera, Modric ripartirà per un po' di vacanza e inizierà ad allenarsi a Milanello ai primi d'agosto dopo che la squadra rossonera sarà tornata dalla tournée in Asia e in Australia. Pur essendo a fine carriera, il croato può portare la sua leadership in campo e fuori e per questo Massimiliano Allegri lo ha voluto fortemente.