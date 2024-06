CorSera (ed.Milano) apre con le parole di Sala: "Impossibile avere due stadi nel Parco Sud"

Il sindaco di Milano non lo accetta. Beppe Sala ha bocciato l'idea di edificare i nuovi impianti di Inter e Milan a Rozzano e San Donato: "Impossibile avere due stadi nel Parco Sud", il titolo di spalla a sinistra su Il Corriere della Sera (edizione Milano) di stamane. "Conosciamo il territorio e, quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero sussistere", l'analisi accurata del numero uno del capoluogo lombardo che vota a favore del progetto di rimodernizzazione di San Siro.

Queste altre dichiarazioni di ieri di Sala su San Siro: "Da WeBuild hanno garantito che entro fine giugno consegneranno il progetto. Sono già avanti col lavoro, io sono certo che faranno una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell’operazione e di problematiche allo svolgimento dell’attività sportiva molto contenute. Però ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire a San Siro o in uno stadio diverso ciascuna".