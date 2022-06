CorSera - Finalmente Origi: settimana prossima sarà a Milano per le visite mediche con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo diverse settimane di attesa, Divock Origi, primo colpo di mercato del Mian, è finalmente pronto a sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi: come riporta il Corriere della Sera, il centravanti belga, che arriverà a costo zero dal Liverpool, sarà in Italia la prossima settimana.