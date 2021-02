CorSera: "Fondi nel calcio, la Serie A prende tempo ma il traguardo è vicino"

"Serviranno le più raffinate doti diplomatiche per placare l'esasperazione dei fondi che, dopo sette mesi di trattative con la Lega, si attendevano che ieri i club approvassero la scaletta e il programma delle scadenze che dovrebbe portare alla chiusura della trattativa per l'ingresso come soci al 10% nella media company". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Spera, che precisa però come la soluzione sia davvero dietro l'angolo: occorre una valutazione più approfondita prima di siglare l'accordo, che sarebbe una boccata d'ossigeno per il calcio italiano. "Il consorzio - prosegue il quotidiano - ieri mattina prima dell'assemblea aveva inviato una nuova lettera per ingolosire i presidenti spiegando che si sarebbe reso disponibile a versare subito nelle casse esangui delle società 250 milioni di euro". Rassicurazione che non è bastata: tutto il contrario, perché il tono da aut aut ha irrigidito alcuni presidenti, tra i quali Lotito e De Laurentiis. Agnelli e l'a.d. nerazzurro Antonello, favorevoli all'entrata in scena dei fondi, hanno invece sottolineato la necessità di prendere tempo. Ad ogni modo, gli ostacoli sembrano assolutamente superabili e negoziabili, a detta di molti.