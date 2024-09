CorSera: "Grana Milan, per Bennacer 2-3 mesi di stop"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Grana Milan, per Bennacer 2-3 mesi di stop". Nella giornata di ieri, il centrocampista algerino si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale per un problema muscolare al polpaccio. Si teme una lesione di terzo grado che potrebbe tenerlo a box per due-tre mesi.

Si tratta purtroppo di una brutta tegola per il Diavolo e per Paulo Fonseca che perde una pedina fondamentale alla vigilia di un momento chiave della stagione, con la Champions League al via.