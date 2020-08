CorSera - Ibra e il Decreto Crescita: deve restare in Italia fino a dicembre 2021

Ibrahimovic e il Milan hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Come riporta il Corriere della Sera, una mano l’ha data il Decreto Crescita, che consentirà a entrambe le parti di risparmiare sulle tasse. Zlatan, però, così come prevede la legga, dovrà restare in Italia per almeno due anni completi, quindi fino a dicembre 2021. Gli ultimi sei mesi li farà da dirigente o da giocatore, si chiede il CorSera? Vedremo.