CorSera: "Ibra scalpita per tornare domenica, ma è più no che sì. Venerdì test decisivo"

In merito al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Ibra scalpita per tornare domenica, ma è più no che sì. Venerdì test decisivo". Lo svedese sta sempre meglio, ma lo staff medico milanista non vuole correre rischi e quindi l'attaccante potrebbe tornare in campo mercoledì prossimo contro il Genoa. Venerdì a Milanello il test decisivo per capire se Ibra potrà essere convocato già contro i gialloblu.