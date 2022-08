CorSera: "Ibra si fa in tre: anche i figli tesserati col Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ibra si fa in tre: anche i figli tesserati col Milan": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese è tornato in questi giorni a Milanello per proseguire la fisioterapia per il recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Presto il numero 11 rossonero si trasferirà a Milano con tutta la famiglia e i suoi figli inizieranno a giocare nelle giovanili milaniste: Maximilian, nato il 22 settembre del 2006, verrà tesserato nella squadra Under 17, mentre Vincent, classe 2008, giocherà nell’Under 15.