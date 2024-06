CorSera - Ibra spiega il suo ruolo nel Milan: come senior advisor di Cardinale guida tutte le decisioni in ambito sportivo

Nella lunga conferenza stampa di ieri a Milanello, non sono mancate le domande a Zlatan Ibraihmovic sul suo nuovo ruolo nel Milan. Lo svedese, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, in qualità di advisor senior di Gerry Cardinale, guida tutte le decisioni in ambito sportivo: Geoffrey Moncada propone, lui e l’ad Giorgio Furlani approvano, il numero uno di RedBird prende la scelta finale.

Queste le parole di Ibrahmovic: "Non è un one man show, qui nessuno ha obiettivi personali. Spesso molti ex giocatori che diventano dirigenti pensano di sapere già tutto, io no, parto da zero, ho tanto da imparare ma anche tanto da dare".