CorSera: "Ibra va a Milanello dopo la lunga assenza. Ds, Paratici in pole ma il casting è lungo"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Ibra va a Milanello dopo la lunga assenza. Ds, Paratici in pole ma il casting è lungo". Dopo una lunga assenza a causa di una brutta influenza, Zlatan Ibrahimovic è atteso oggi a Milanello per stare vicino alla squadra e a Sergio Conceiçao in vista della trasferta di domenica sera sul campo del Napoli. Il quarto posto è distante sei punti e per questo al Maradona servirà un risultato positivo.

Prosegue il casting per il direttore sportivo

Intanto in casa rossonera sta andando avanti il casting per trovare il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del club di via Aldo Rossi. Nelle scorse ore, l'ad Giorgio Furlani ha avuto un lungo colloquio con Fabio Paratici, che al momento è il grande favorito davanti ad Igli Tare. La decisione definitiva non arriverà però a breve, servirà con ogni probabilità ancora qualche settimana per conoscere il nome del nuovo ds del Milan.