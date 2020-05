CorSera: "Ibrahimovic scrive messaggi e il Milan trema"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Ibrahimovic scrive messaggi e il Milan trema". L'attaccante svedese, che dopo due tamponi negativi ha ottenuto l’autorizzazione a terminare la sua quarantena a Milanello e a tornare nella sua casa di Milano, ha lanciato ieri un altro messaggio piuttosto criptico. Non si sa bene a chi si riferisse, ma in merito al suo futuro sembra ormai aver preso la sua decisione: niente rinnovo con i rossoneri, Ibra si sarebbe convinto a tornare in Svezia a fine stagione e il suo Hammarby potrebbe essere la soluzione ideale per chiudere la carriera.