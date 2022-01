CorSera: "Il campionato riparte dimezzato. Caos sulle regole"

"Il campionato riparte dimezzato. Caos sulle regole". Questo il titolo che il Corriere della Sera propone nella parte centrale della prima pagina di stamane. La gara in forse fino all'ultimo, un pari tra Juventus e Napoli: il gol di Mertens, la risposta di Chiesa, si rivede anche Dybala. Rinviate 4 partite per Covid su decisione delle Asl: fiocanno i 3-0 a tavolino. Interviene il governo: cabina di regia per le linee guida. Lega in pressing.