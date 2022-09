CorSera: "Il Diavolo è il Napoli". Milan ko in A dopo 22 risultati utili di fila

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Diavolo è il Napoli": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito alla vittoria di ieri sera della squadra di Spalletti sul campo del Milan. I rossoneri, sfortunati per le due traverse colpite, non hanno concretizzato le tante occasioni create e così tornano a perdere una partita in Serie A dopo 22 risultati utili di fila.