CorSera: "Il Milan fa bella figura, ma non concretizza e perde ai rigori contro il Valencia"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Il Milan fa bella figura, ma non concretizza e perde ai rigori contro il Valencia". Buona prova dei rossoneri in casa degli spagnoli, ma dopo lo 0-0 al 90' è arrivata la sconfitta ai rigori (decisivo l'errore di Krunic). Nella squadra di Pioli, in grande spolvero Brahim Diaz.